Лавров высказался на тему взаимного признания вакцин с Европой

Россия готова к переговорам с Европой о взаимном признании вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», трансляция которого велась на странице «Единой России» во «ВКонтакте».

Лавров напомнил, что недавно Еврокомиссия предложила РФ обсудить вопрос о взаимном признании вакцин и сертификаций.

Мы будем этому только открыты, — сказал глава МИД России.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России не используются иностранные вакцины от коронавирусной инфекции, потому что в стране хватает своих. Он добавил, что вопрос взаимного признания вакцин России и Евросоюза стоит на повестке дня. В Кремле выразили надежду, что сторонам удастся достичь взаимоприемлемого результата.

В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что зарубежные вакцины могут быть зарегистрированы в России уже в ближайшие два-три месяца.