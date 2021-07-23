Лавров высказался на тему взаимного признания вакцин с Европой
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
12:30, 23 июля 2021
Сергей ЛавровФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Россия готова к переговорам с Европой о взаимном признании вакцин от коронавируса. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы», трансляция которого велась на странице «Единой России» во «ВКонтакте».
Лавров напомнил, что недавно Еврокомиссия предложила РФ обсудить вопрос о взаимном признании вакцин и сертификаций.
Мы будем этому только открыты, — сказал глава МИД России.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в России не используются иностранные вакцины от коронавирусной инфекции, потому что в стране хватает своих. Он добавил, что вопрос взаимного признания вакцин России и Евросоюза стоит на повестке дня. В Кремле выразили надежду, что сторонам удастся достичь взаимоприемлемого результата.
В свою очередь, член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный заявил, что зарубежные вакцины могут быть зарегистрированы в России уже в ближайшие два-три месяца.