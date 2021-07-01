Названы сроки появления иностранных вакцин в России

Зарубежные вакцины могут быть зарегистрированы в России уже в ближайшие два-три месяца. Об этом заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва» член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, отметив, что документы на регистрацию уже поданы.

В свою очередь, по его словам, Россия также работает над признанием своей вакцины на территории Евросоюза.

Взаимное признание вакцин — это дело ближайшего будущего, взаимная регистрация и в Европе нашего «Спутника», и регистрация у нас вакцин, которые широко применяются в Европе. Думаю, в течение двух-трёх ближайших месяцев это произойдёт независимо от того, обратилась по этому поводу партия «Яблоко» или ещё кто-то. Эта работа ведётся давно, — пояснил он.

Куринный подчеркнул, что сейчас в России право работать с иностранными вакцинами имеет только центр «Сколково».

Ранее стало известно, что российский препарат против коронавирусной инфекции «Спутник V» показал свою эффективность и безопасность во время вакцинации в ОАЭ. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ). Эффективность вакцины по итогам анализа данных более 81 тысячи лиц, вакцинированных обоими компонентами препарата «Спутник V», составила 97,8%.