Песков объяснил, почему Россия не использует иностранные вакцины

В России не используются иностранные вакцины от коронавирусной инфекции, потому что в стране хватает своих. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Песков отметил, что вопрос взаимного признания вакцин России и Евросоюза стоит на повестке дня. В Кремле выразили надежду, что сторонам удастся достичь взаимоприемлемого результата. В то же время Песков подчеркнул, что тема допуска иностранных вакцин на российский рынок пока не обсуждается.

Мы надеемся, что в результате диалога с Евросоюзом удастся обсудить эту тему и прийти к каким-то решениям, но пока ещё конкретных результатов, к сожалению, нет, — добавил представитель Кремля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос подачи заявок на регистрацию в России иностранных вакцин от коронавируса не входит в компетенцию Кремля.