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Лавров прокомментировал сравнение миграционного кризиса с 1939 годом

14:18, 10 ноября 2021
Лавров прокомментировал сравнение миграционного кризиса с 1939 годом Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Россия надеется, что европейские лидеры не позволят втянуть себя в конфликт с ней. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, прокомментировав сравнение нынешнего миграционного кризиса с началом Второй мировой войны в 1939 году. Об этом пишет РИА Новости.

Слова главы внешнеполитического ведомства стали ответом на заявление польской стороны о том, что ситуация с беженцами напоминает 1939 год, когда советские войска заняли польскую территорию, что стало началом Второй мировой войны. В Польше местных пограничников назвали «первой линией фронта».

Я очень надеюсь, что ответственные европейцы, особенно так называемые еврогранды, проявят свою волю и не позволят себя втягивать в бесконечную спираль [конфронтации], которая весьма и весьма опасна, — заявил министр.

Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в «причастности» к миграционному кризису на границе с Белоруссией. Он подчеркнул, что «империальная, неоимпериальная политика России» прогрессирует. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Моравецкого «безответственным», подчеркнув, что в Кремле обеспокоены сложившейся ситуацией, а европейцы не желают придерживаться идеалов гуманизма.

Миграционный кризис на границе Белоруссии со странами Евросоюза начался в мае после того, как президент республики Александр Лукашенко пригрозил ослабить контроль за потоками нелегалов в ответ на обострение отношений с Западом.

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