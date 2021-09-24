Лавров призвал решить проблему голода в мире

Глава российского МИД Сергей Лавров считает недопустимым, что на фоне развития науки и технологий миллионы людей продолжают умирать от голода. Он отметил, что эта ситуация осложняется из-за пандемии коронавируса в мире. Об этом говорится в тексте видеообращения министра к саммиту ООН по продовольственным системам.

Считаем недопустимым, что на фоне взрывного развития науки и технологий миллионы людей в мире продолжают страдать и умирать от голода и болезней, — говорится в тексте.

Лавров также заметил, что ситуация осложняется различными стихийными бедствиями, военными конфликтами и распространением ограничительных мер в торговле. В связи с этим саммит ООН позволяет оценить сильные и слабые стороны продовольственных систем и принять ряд решений, направленных на ликвидацию проблемы голодающего населения мира.

Как подчеркнул глава МИД, Россия совместно с Всемирной продовольственной программой (ВПП) осуществляет серию проектов по школьному питанию на сумму более $120 млн. Лавров назвал их одной из самых результативных форм помощи.

При этом министр отметил, что нужно содействие со стороны всех стран и международных организаций, чтобы накормить людей.

Хотел бы отметить, что даже самые амбициозные рекомендации Саммита рискуют остаться только на бумаге, если не будут приняты решения по координации последующей деятельности, — добавил он.

Ранее Лавров впервые встретился с новой главой МИД Великобритании Элизабет Трасс. Переговоры, которые не были запланированы, состоялись в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.