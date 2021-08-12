Лавров отреагировал на слова Лукашенко о Крыме

Глава МИД Сергей Лавров прокомментировал слова белорусского президента Александра Лукашенко о Крыме. Министр подчеркнул, что полуостров как часть России входит в состав Союзного государства с Белоруссией, сообщает РИА Новости.

У нас есть договор о Союзном государстве с Белоруссией, с 1999 года он действует. В соответствии с этим договором территория Союзного государства является территорией Республики Беларусь и РФ в соответствии с их законодательством, — высказался Лавров.

Министр напомнил, что Крым является частью России по законодательству страны. Также дипломат назвал позицию Запада по российскому полуострову позорной. Он напомнил, что эта территория вернулась в состав России после референдума, на котором большинство жителей полуострова проголосовали за воссоединение с РФ, а на Западе пытаются оскорбить волеизъявление русского народа.

В понедельник, 9 июля, белорусский лидер Александр Лукашенко во время пресс-конференции заявил, что Минск признает Крым частью России, когда «последний олигарх начнёт поставлять туда продукцию». Глава республики отметил, что по этому вопросу у него развязаны руки, поэтому он может переступить через Будапештский меморандум.