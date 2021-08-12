Лавров назвал позицию Запада по Крыму позорной

Позиция Запада по Крыму является позорной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, слова которого приводит РИА Новости.

Он напомнил, что по вопросу референдума на полуострове бывший президент Украины Виктор Янукович достиг договорённости с лидерами оппозиции, которая была гарантирована Францией, Германией, Польшей, Евросоюзом и США, однако эту договорённость «растоптали». После проведения референдума на Западе стали говорить о том, что РФ «аннексировала Крым». По мнению Лаврова, волеизъявление крымского народа пытаются оскорбить.

Это настолько позорная позиция наших западных партнёров, которые поощрили этот переворот. С тех пор вы видите, что происходит с русским языком на Украине, как пытаются всячески оскорбить свободные чувства, свободные волеизъявления народа Крыма, — сказал Лавров во время выступления в арт-кластере «Таврида».

Глава МИД добавил, что ему жаль западные страны, которые вынуждены подыгрывать пещерным инстинктам нынешней украинской власти.

Крым стал российским регионом в 2014 году после проведённого на полуострове референдума. За воссоединение с Россией высказались более 96% избирателей Республики Крым и свыше 95% жителей Севастополя. Украина продолжает считать полуостров своей территорией и периодически поднимает вопрос о его возвращении. В Москве на это неоднократно заявляли, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

Ранее Лавров во время выступления в арт-кластере «Таврида» назвал шабашем форум «Крымской платформы», который запланирован Киевом на конец августа.