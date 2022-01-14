Лавров оценил потенциал формата «3+3» по Южному Кавказу

Формат «3+3» обладает хорошим объединительным потенциалом для стран Южного Кавказа, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной пресс-конференции. Он также отметил, что Москва продолжает поддерживать работу данной платформы.

Россия всегда поддерживала платформу, которая позволяет обсуждать перспективы развития всего региона. Она позволит более активно решать пока ещё существующие политические проблемы, в том числе путём экономического сотрудничества стран, — сказал Лавров.

Министр также отметил, что подобный формат обрёл хорошие перспективы после «определённых договорённостей между лидерами Азербайджана и Армении и запуска процесса разблокирования связей в регионе».

При этом Лавров подчеркнул, что участие Грузии в платформе «3+3» никак не ущемляет её интересы, а подключение Тбилиси к ней «ни к чему не обязывает касательно их политических позиций».

Мы сделали всё, чтобы грузинские соседи были включены в процесс, исходя из того, что чем больше форматов для общения, тем лучше для решения остающихся проблем, — заключил Лавров.

Ранее грузинский посол в Турции Георгий Джанджгава сообщил, что Грузия отказалась от участия во встрече «3+3» из-за России. При этом он отметил, что Грузия видит в Турции и Азербайджане стратегических партнёров, а Армению считает своим добрым соседом, с которым обе страны связывает богатая история.

На первом заседании в формате «3+3», которое состоялось 10 декабря 2021 года, участники договорились сосредоточить работу на практических вопросах, которые представляют интерес для всех сторон. В частности, на мерах по повышению доверия, взаимодействии в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, а также на противодействии общим вызовам и угрозам. Кроме того, обсуждались дальнейшие шаги и планы работы. Представители пяти стран по-прежнему заинтересованы в присоединении Грузии к работе платформы.