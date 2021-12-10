В МИД РФ рассказали о первом заседании платформы «3+3»

Первое заседание Консультативной региональной платформы «3+3» под сопредседательством заместителей глав МИД России, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана состоялось 10 декабря в Москве. На нём обсуждались перспективы развития многопланового регионального сотрудничества, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Участники заседания договорились сосредоточить работу платформы на практических вопросах, которые представляют интерес для всех сторон. В частности, на мерах по повышению доверия, взаимодействии в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, а также противодействии общим вызовам и угрозам. Кроме того, обсуждались дальнейшие шаги и планы работы.

В МИД отметили , что представители Грузии, которые были приглашены на встречу, отказались от участия в ней. Однако «дверь» для Грузии остаётся открытой, а представители пяти государств заинтересованы в присоединении Тбилиси к работе платформы.

Накануне в МИД Грузии в очередной раз заявили об отказе от участия в платформе «3+3». До этого аналогичное заявление было сделано в середине ноября. В Тбилиси пояснили, что не могут участвовать в геополитическом проекте с Россией.

Платформа «3+3» представляет собой поствоенное региональное сотрудничество трёх игроков на Южном Кавказе: Азербайджана, Армении и Грузии — с их влиятельными соседями: Турцией, Россией и Ираном. Основной целью такого формата является разблокирование транспортных и экономических связей на Южном Кавказе.