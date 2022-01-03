Грузия снова отказалась принимать участие во встрече «3+3»

Грузия отказалась от участия во встрече «3+3», которая должна будет пройти в Анкаре. Об этом заявил грузинский посол в Турции Георгий Джанджгава в интервью турецкой газете Daily Sabah, сообщает грузинское телевидение. Впервые переговоры в таком формате прошли в декабре прошлого года в Москве и были посвящены «обеспечению мира и стабильности» на Южном Кавказе. За сутки до этой встречи Грузия официально отменила визит в столицу РФ.

В публикации говорится, что Анкара призывала к созданию новой платформы для объединения и сотрудничества шести стран: Турции, России, Ирана, Азербайджана, Грузии и Армении.

Джанджгава отметил, что Грузия видит в Турции и Азербайджане стратегических партнёров, а Армению считает своим добрым соседом, с которым обе страны связывает богатая история.

Однако Россия — это страна, которая оккупировала 20% территории Грузии, — заявил дипломат.

На первом заседании в формате «3+3», которое состоялось 10 декабря 2021 года, участники договорились сосредоточить работу на практических вопросах, которые представляют интерес для всех сторон. В частности, на мерах по повышению доверия, взаимодействии в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, а также противодействии общим вызовам и угрозам. Кроме того, обсуждались дальнейшие шаги и планы работы.

Представители пяти стран по-прежнему заинтересованы в присоединении Грузии к работе платформы.