Лавров обвинил Зеленского в разжигании межнациональной розни

Заявления лидера Украины Владимира Зеленского относительно русского населения страны разжигают межнациональную рознь. Об этом газете Magyar Nemzet сообщил глава МИД России Сергей Лавров.

Напомню, что в первых числах августа уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь предложил всем неукраиноязычным жителям Украины покинуть страну. Владимир Зеленский в опубликованном 5 августа интервью посоветовал русским «уезжать и искать себе место в России». Расцениваем такие заявления как разжигание межнациональной розни, — сказал Лавров.

Он напомнил, что в Евросоюзе за подобное предусмотрена уголовная ответственность.

5 августа украинский лидер обратился к жителям Донбасса и посоветовал всем, кто любит РФ и желает вхождения региона в её состав, «искать себе место в России». При этом Зеленский подчеркнул, что Донбасс никогда не будет русской территорией и в нынешнем виде он «никогда не будет расти».

Также президент Украины высказался на тему Крыма. По его словам, полуостров никогда не будет российской территорией. Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины, подчеркнув, что это лишь «вопрос времени».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не оставила без внимания слова Зеленского. Она назвала высказывание главы государства «красными линиями», отделяющими национальную политику от национализма. Захарова предположила, что Зеленскому через пару лет могут предложить уехать из страны «ради его детей и внуков» те, кто посчитает, что он объел их, «кушая рапаны».