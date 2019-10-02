https://static.news.ru/photo/930e17f6-e511-11e9-b20e-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток в настоящее время превратился в площадку для безрассудных политических экспериментов, что приводит к трагическим последствиям.

Как сообщает ТАСС , глава МИДа высказался на XVI ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в рамках сессии «Ближний Восток в общем контексте российской политики». Политик напомнил, что регион является колыбелью многих цивилизаций и мировых религий, а безрассудные действия государств мира делают тему Ближнего Востока «весьма острой».

Ранее стало известно, что сотрудник соцсети Twitter, отвечающий за редакторскую работу в странах Магриба и Ближнего Востока, связан с разведкой Великобритании, писал News.ru. Гордон Макмиллан служил в 77-й бригаде — киберформировании британской армии, отвечающем за круглосуточный мониторинг СМИ и соцсетей, проведение психологических операций в социальных сетях и обнаружение ненасильственных методов ведения войн. Мужчина начал работать в Twitter шесть лет назад.