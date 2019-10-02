Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Ближний Восток в настоящее время превратился в площадку для безрассудных политических экспериментов, что приводит к трагическим последствиям.
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Ранее стало известно, что сотрудник соцсети Twitter, отвечающий за редакторскую работу в странах Магриба и Ближнего Востока, связан с разведкой Великобритании, писал News.ru. Гордон Макмиллан служил в 77-й бригаде — киберформировании британской армии, отвечающем за круглосуточный мониторинг СМИ и соцсетей, проведение психологических операций в социальных сетях и обнаружение ненасильственных методов ведения войн. Мужчина начал работать в Twitter шесть лет назад.
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