Лавров и Байрамов обсудили вопрос выполнения соглашения по Карабаху Лавров и глава МИД Азербайджана Байрамов обсудили трехстороннее соглашение по Карабаху

Фото: МИД РФ

Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе телефонного разговора обсудил с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым вопросы, связанные с выполнением трехстороннего соглашения по Карабаху, передает пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что стороны также поговорили о сотрудничестве между двумя государствами.

28 сентября 2022 года состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В ходе разговора министры обсудили существующую ситуацию в регионе, в том числе, вопросы, связанные с выполнением трехсторонних заявлений. Также стороны провели обмен мнениями по актуальным вопросам повестки сотрудничества между двумя государствами и вопросам, представляющим взаимный интерес, — говорится в сообщении.

В сентябре 2022 года азербайджанский лидер Ильхам Алиев заявил, что министры иностранных дел Азербайджана и Армении проведут переговоры о подписании мирного договора на основе пяти принципов. По его словам, в их основе лежит признание территориальной целостности обеих стран, взаимный отказ от любых территориальных претензий, неприменение силы или угрозы силы, делимитация границ, а также открытие коммуникаций.

31 августа в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча Алиева, председателя Европейского совета Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Стороны договорились продолжать переговоры о подписании мирного договора по Карабаху на уровне глав МИД Армении и Азербайджана. Следующая встреча в Брюсселе запланирована на ноябрь.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы передачи пленных, делимитацию границ, а также разблокировку коммуникаций и урегулирование отношений между Ереваном и Баку.