«Лайнер мечты» от Boeing не оправдал свое название Boeing приостановил поставки самолетов модели 787 Dreamliner из-за проблем с фюзеляжем

Фото: boeing.com

Американский аиаконцерн Boeing принял решение о приостановке поставок пассажирских самолетов модели 787 Dreamliner. Об этом сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA), передает телеканал CNBC. Компания намерена провести дополнительный анализ фюзеляжа лайнеров.

Boeing временно приостановил поставки 787 Dreamliner после того, как уведомил FAA о проведении дополнительного анализа компонента фюзеляжа. Управление работает с Boeing, чтобы определить необходимость мер, которые могут потребоваться в отношении недавно поставленных самолетов, — говорится в сообщении авиарегулятора.

Там также отметили, что поставки модели лайнера на рынок не возобновятся до тех пор, пока власти не будут уверены, что проблема с фюзеляжем устранена.

Ранее сообщалось, что нарушения в цепочках поставок деталей вынудили американскую компанию Boeing остановить на десять дней производство узкофюзеляжных самолетов 737 MAX. По данным СМИ, задержки при выпуске авиационной техники разочаровали авиаперевозчиков, а также помешали Boeing получить деньги для погашения долга.