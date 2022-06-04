WSJ узнал о проблемах Boeing WSJ: Boeing остановила производство пассажирских самолетов 737 MAX

Фото: boeing.com

Нарушения в цепочках поставок деталей вынудили американскую компанию Boeing остановить на десять дней производство узкофюзеляжных самолетов 737 MAX. Журналисты The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источник, близкий к компании, узнали, что задержки при выпуске авиационной техники разочаровали авиаперевозчиков, а также помешали Boeing получить деньги для погашения долга.

Возобновление поставок пассажирских самолетов 787 Dreamliner и 737 Max жизненно важны для способности Boeing выйти из кризиса, связанного с пандемией, проблемами с цепочками поставок и конфликтом на Украине, — сказано в сообщении.

В марте WSJ узнал, что Boeing приостановила закупку титана в России. Компания также закрыла технические отделы в Москве и Киеве.



В ноябре 2021 года компания Boeing подписала меморандум о стратегическом партнерстве, согласно которому российская корпорация «ВСМПО-АВИСМА» называлась основным поставщиком титана для всех новых гражданских самолетов Boeing Commercial Airplanes (777X), а также для уже существующих моделей (737, 787, 777).

2 марта пресс-служба американского производителя авиационной техники Boeing заявила о приостановке обслуживания и техподдержки российских авиакомпаний. Представители корпорации отметили, что внимательно следят за обстановкой на Украине и безопасностью своих сотрудников в регионе.