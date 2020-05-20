Курорты Кипра готовятся принимать туристов с 15 июня

https://static.news.ru/photo/03046828-9a2d-11ea-b677-fa163e074e61_660.jpg Фото: Martin Moxter/imageBROKER.com/Global Look Press

Курортная индустрия Кипра будет готова к приёму туристов с 15 июня. Решение об открытии курортов должен принять кабинет министров, который будет учитывать рекомендации экспертов, а также министерств здравоохранения и транспорта.

Об этом заявил председатель комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Палаты представителей республики Андреас Киприану, сообщает ТАСС.

По его словам, Кипр будет продвигаться как безопасное направление в условиях распространения коронавируса. На острове рассчитывают восстановить 30% туристического потока от показателей 2019 года. Власти ожидают прибытие почти миллиона туристов, что позволит получить выручку в размере €800 млн.

В первую очередь на острове ждут туристов из стран, в которых благоприятная эпидемическая обстановка. Речь идёт о Греции, Израиле, ряде стран Ближнего Востока и Германии. Туристов из России и Великобритании планируют пускать на остров на более позднем этапе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что туристические объекты в большинстве регионов России откроются с 1 июня. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. По словам чиновницы, первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением постояльцев. До конца мая Ростуризм уточнит критерии для объектов, которые откроются первыми.