Курорты Кипра готовятся принимать туристов с 15 июня

Курортная индустрия Кипра будет готова к приёму туристов с 15 июня. Решение об открытии курортов должен принять кабинет министров, который будет учитывать рекомендации экспертов, а также министерств здравоохранения и транспорта.
Об этом заявил председатель комитета по энергетике, торговле, промышленности и туризму Палаты представителей республики Андреас Киприану,
По его словам, Кипр будет продвигаться как безопасное направление в условиях распространения коронавируса. На острове рассчитывают восстановить 30% туристического потока от показателей 2019 года. Власти ожидают прибытие почти миллиона туристов, что позволит получить выручку в размере €800 млн.
В первую очередь на острове ждут туристов из стран, в которых благоприятная эпидемическая обстановка. Речь идёт о Греции, Израиле, ряде стран Ближнего Востока и Германии. Туристов из России и Великобритании планируют пускать на остров на более позднем этапе.
Ранее NEWS.ru сообщал, что туристические объекты в большинстве регионов России откроются с 1 июня. Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. По словам чиновницы, первыми возобновят работу санатории с медицинской лицензией, апарт-отели и гостиницы с коттеджным размещением постояльцев. До конца мая Ростуризм уточнит критерии для объектов, которые откроются первыми.
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