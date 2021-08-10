Японские учёные назвали причину снижения уровня антител после вакцинации

Японские учёные из медицинских университетов Докке и Джичи выявили факторы, влияющие на концентрацию антител в организме после вакцинации от коронавируса. Результаты данного исследования были опубликованы на портале препринтов medRxiv.

В ходе данной работы авторы взяли кровь у 378 медработников (255 — женщины, 123 — мужчины) через 3 месяца после прививки вторым компонентом вакцины Pfizer. По словам учёных, также учитывались сведения об истории болезней, возрасте и вредных привычках.

Как показало исследование, уровень концентрации антител у курильщиков, вне зависимости от пола, ниже на 140–250 единиц. Ещё одним определяющим фактором оказался возраст, так как у пожилых участников исследования обнаружили самый низкий уровень IgG.

По мнению иммунологов, отказ от курения может улучшить эффективность вакцинации и сформировать более крепкий клеточный иммунитет.

Ранее заместитель главы Минздрава РФ Олег Салагай заявил о намерении ведомства проработать новые меры для борьбы с курением. Чиновник отметил, что это важно «для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости» среди россиян.