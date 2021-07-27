Минздрав подготовит новые меры по борьбе с курением

Заместитель главы Минздрава РФ Олег Салагай в своём Telegram-канале заявил о намерении ведомства проработать новые меры для борьбы с курением.

Чиновник отметил , что это важно «для обеспечения устойчивого снижения бремени никотиновой зависимости» среди россиян.

В числе новых мер Салагай назвал запуск производства стандартных и обезличенных упаковок, 75% площади которых будет занято фотоизображениями или рисунками о вреде курения. В ведомстве намерены запретить классификацию табачной продукции по уровню содержания токсических веществ и использование ароматизаторов, красителей и других добавок, которые усиливают зависимость.

Ранее стало известно, что отбить желание у россиян курить или злоупотреблять спиртными напитками можно через социальные стимулы. Об этом NEWS.ru рассказал профессор кафедры социологии и демографии социологического факультета МГУ Александр Синельников. Среди таковых он назвал крупные штрафы или проблемы на работе.