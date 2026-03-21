21 марта 2026 в 06:02

Куба отказала посольству США в «бесстыжей просьбе»

WP: Куба отказала посольству США в просьбе передать топливо для генераторов

Фото: K. Thomas/blickwinkel/Global Look Press
Правительство Кубы отказало американскому посольству в предоставлении дизельного топлива для генераторов, передает газета The Washington Post. Журналисты отметили, что такой запрос поступил на фоне дефицита топлива из-за энергетической блокады острова со стороны США, в свете чего власти Кубы назвали эту просьбу «бесстыжей».

Инцидент может привести к тому, что части сотрудников посольства придется покинуть Кубу. Это, как указано в материале, может произойти в мае или даже раньше.

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что ему, вероятно, выпадет честь «взять Кубу». По словам главы Белого дома, ему не столь важно, освободит он остров или возьмет его силой, главное — получить возможность распоряжаться им по своему усмотрению.

Тем временем выяснилось, что на Кубе могут появиться агенты Федерального бюро расследований США. Они займутся расследованием дела о вторжении в территориальные воды республики американского катера, которое произошло в феврале, передает кубинское гостелевидение.

