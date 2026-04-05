05 апреля 2026 в 09:03

КСИР сбил над Исфаханом американского «Жнеца»

Иран заявил о перехвате американского дрона MQ-9 Reaper над Исфаханом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) успешно перехватил и уничтожил американский стратегический беспилотник MQ-9 в небе над Исфаханом, сообщает телеканал Press TV. Военные подтвердили, что системы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме для защиты ключевых объектов страны.

Дрон MQ-9 был перехвачен и сбит над иранским городом Исфахан, — передает канал.

Только за сутки иранские ПВО сбили три подобных аппарата, утверждает представитель штаба движения «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагар.

До этого стало известно, что над столицей Ирана Тегераном был сбит американский истребитель. Отмечается, что воздушную цель поразили над западной частью города. Летчик катапультировался. Позднее появилась информация, что иранские военные якобы захватили американского пилота в плен.

Позже стало известно, что американский спецназ провел поисковую операцию на территории Ирана. Портал Axios утверждает, что военным удалось найти и эвакуировать одного из членов экипажа сбитого истребителя.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Сахалине объявили экстренное предупреждение из-за погоды
Военный эксперт раскрыл потери ВСУ за неделю
Погода внесла коррективы в расписание поездов под Новосибирском
«Были преданы мученической смерти»: дети погибли при ночном ударе по Ирану
Москва пригрозила Лондону ответом за блокировку российских кораблей
Более 40 шахтеров остались под землей после удара ВСУ
Десантники группы «Север» уничтожили автопарк ВСУ
Россиянам сообщили о важных изменениях в сфере краткосрочных кредитов
«Полк смерти» ВСУ и «Нафтогаз» в руинах: новости СВО к утру 6 апреля
«Прошу прощения»: президент Южной Кореи выразил сожаление КНДР
В Красноярском крае задержали министра тарифной политики
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 6 апреля: инфографика
ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 50 БПЛА
В США узнали детали переговоров Трампа с Ираном
Адвокат раскрыл, как обсуждения в СМИ могут повлиять на итоговый приговор
План Макрона вызвал вопросы в Турции из-за России
Сколько стоит доехать из Москвы до Казани весной 2026 года по М-12 «Восток»
Более 400 россиян находятся под арестом во Франции
Названы пять признаков, что мужчина будет плохим мужем и отцом
Стало известно, сколько кораблей прошли через Ормузский пролив за сутки
Дальше
Самое популярное
Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег
Семья и жизнь

Штрафы на даче в 2026 году: 10 нарушений, за которые можно лишиться денег

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой
Общество

Запекаю лаваш с начинкой — и через 10 минут на столе хрустящие пицца-рулеты с тягучей начинкой

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — и к середине лета клумба усыпана нежно-розовыми бусинами. Цветение продолжается до самых заморозков

