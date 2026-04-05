КСИР сбил над Исфаханом американского «Жнеца» Иран заявил о перехвате американского дрона MQ-9 Reaper над Исфаханом

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) успешно перехватил и уничтожил американский стратегический беспилотник MQ-9 в небе над Исфаханом, сообщает телеканал Press TV. Военные подтвердили, что системы противовоздушной обороны работают в усиленном режиме для защиты ключевых объектов страны.

Дрон MQ-9 был перехвачен и сбит над иранским городом Исфахан, — передает канал.

Только за сутки иранские ПВО сбили три подобных аппарата, утверждает представитель штаба движения «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагар.

До этого стало известно, что над столицей Ирана Тегераном был сбит американский истребитель. Отмечается, что воздушную цель поразили над западной частью города. Летчик катапультировался. Позднее появилась информация, что иранские военные якобы захватили американского пилота в плен.

Позже стало известно, что американский спецназ провел поисковую операцию на территории Ирана. Портал Axios утверждает, что военным удалось найти и эвакуировать одного из членов экипажа сбитого истребителя.