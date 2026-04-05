Лондон фактически стал прямым участником ближневосточного конфликта, разрешив американским ВВС использовать свои военные базы для атак на Иран, заявил РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. Он подчеркнул, что подобные действия премьер-министра Кира Стармера полностью перечеркивают заявления о дипломатическом пути решения кризиса.

Дипломат уверен, что британское руководство намеренно идет на эскалацию, предоставляя свои ресурсы для уничтожения ракетных складов Исламской Республики. По мнению Келина, официальный Лондон лишь создает видимость «оборонительной» поддержки союзников.

Кого они хотят обмануть? Разве что наивного британского обывателя. Разрешение американцам использовать свои базы для бомбардировок Ирана — прямое участие, как бы Кир Стармер ни пытался представить дело иначе, — высказался дипломат.

Келин добавил, что иранские власти уже приняли к сведению этот враждебный шаг со стороны Лондона. Он отметил, что основной задачей Британии в текущей ситуации является вовлечение как можно большего числа стран в противостояние с Тегераном.

Ранее сообщалось, что США могут развивать дальнейшие события на Ближнем Востоке по четырем различным сценариям, но ни один из них не является хорошим для Белого дома. Первый подразумевает переговоры, второй — вывод войск. Третий сценарий предполагает продолжение боевых действий, а четвертый — удары по иранским электростанциям.