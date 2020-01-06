Крис Хемсворт Крис Хемсворт Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Австралийский актёр Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильмах Marvel, пожертвовал $1 млн на борьбу с лесными пожарами, которые начались на восточном побережье континента в середине октября прошлого года. Он выразил обеспокоенность масштабами стихии и призвал всех внести посильный вклад в тушение пожаров.

Моя семья и я вносим свой вклад размером в миллион долларов, и, я надеюсь, вы, ребята, тоже сможете скинуться. Каждый пенни имеет значение, так что всё, что вы можете собрать, очень важно, — написал актёр в Twitter.

Ранее на борьбу с пожарами пожертвовали голливудские актёры австралийского происхождения Рассел Кроу ($400 тыс.) и Николь Кидман ($500 тыс.), а также теннисисты Ник Кирьос, Алекс Де Минаур, Новак Джокович, Каролина Плишкова и Мария Шарапова.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном предложил помощь в борьбе с лесными пожарами. На данный момент огонь уничтожил более 6,5 млн гектаров леса и более пяти тысяч зданий и построек, погибли более 20 человек.

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