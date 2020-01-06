https://static.news.ru/photo/7bd04690-3124-11ea-b4a4-fa163e074e61_660.jpg Крис Хемсворт Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Австралийский актёр Крис Хемсворт, сыгравший Тора в фильмах Marvel, пожертвовал $1 млн на борьбу с лесными пожарами, которые начались на восточном побережье континента в середине октября прошлого года. Он выразил обеспокоенность масштабами стихии и призвал всех внести посильный вклад в тушение пожаров.

Моя семья и я вносим свой вклад размером в миллион долларов, и, я надеюсь, вы, ребята, тоже сможете скинуться. Каждый пенни имеет значение, так что всё, что вы можете собрать, очень важно, — написал актёр в Twitter.

Hi everyone. Like you, I want to support the fight against the bushfires here in Australia. My family and I are contributing a million dollars. Hopefully you guys can chip in too. Every penny counts so whatever you can muster up is greatly appreciated. https://t.co/KcBpMe7QvY pic.twitter.com/gYuA4LELZM — Chris Hemsworth (@chrishemsworth) January 7, 2020

Ранее на борьбу с пожарами пожертвовали голливудские актёры австралийского происхождения Рассел Кроу ($400 тыс.) и Николь Кидман ($500 тыс.), а также теннисисты Ник Кирьос, Алекс Де Минаур, Новак Джокович, Каролина Плишкова и Мария Шарапова.

Как писал NEWS.ru, президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном предложил помощь в борьбе с лесными пожарами. На данный момент огонь уничтожил более 6,5 млн гектаров леса и более пяти тысяч зданий и построек, погибли более 20 человек.