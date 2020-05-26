Кремль выразил озабоченность обстрелами на границе Украины и ЛНР

https://static.news.ru/photo/751fe44a-9f47-11ea-b3b8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Интенсификация обстрелов по линии соприкосновения между Украиной и Луганской народной республикой (ЛНР) негативно сказывается на перспективах налаживания мирной жизни. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что эта ситуация вызывает обеспокоенность Москвы, поскольку Россия является сторонником выполнения сторонами взятых на себя обязательств. Это касается, в первую очередь, прекращения обстрелов территорий, где живут гражданские лица.

Это недопустимо и это во многом портит перспективы налаживания предсказуемой ситуации в мирной жизни, — цитирует Пескова ТАСС.

Он добавил, что на этом фоне вполне понятна «жёсткая позиция самопровозглашённых республик». Таким образом он прокомментировал заявление властей ЛНР, что республика будет вынуждена принять решительные ответные меры.

Ранее глава самопровозглашённой ЛНР Леонид Пасечник потребовал от Украины прекратить обстрелы мирных жителей и инфраструктуры ЛНР. В противном случае будет отодвинута линия соприкосновения, пригрозил он.

Глава ЛНР отметил, что Украина стремится уничтожить объекты инфраструктуры республики, необходимые для жизнеобеспечения населения. Киев добился в этом определённых успехов, вызвав серьёзные перебои с электроснабжением и водоснабжением Луганска, которые грозят гуманитарной катастрофой.

NEWS.ru писал, что в ЛНР заявили, что в начале мая ВСУ пять раз нарушили режим перемирия. В результате были повреждены газопровод, ЛЭП и пять жилых домов. Жертвой обстрелов стал семилетний ребёнок.