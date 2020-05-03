ЛНР сообщила о пяти обстрелах своей территории силовиками

Украинские силовики за минувшие сутки пять раз нарушили режим перемирия, обстреляв территорию самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).
Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), силовики вели огонь из миномётов калибра 82 и 120 миллиметров по населённому пункту Золотое-5.
Погиб один семилетний ребёнок, были повреждены пять жилых домов, газопровод и ЛЭП, информирует РИА Новости.
Как ранее писал NEWS.ru, вооружённые силы Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, обстреляв районы самопровозглашённой Донецкой народной республики, прилегающие к линии соприкосновения.
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