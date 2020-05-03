ЛНР сообщила о пяти обстрелах своей территории силовиками

https://static.news.ru/photo/d27759ba-8d0a-11ea-a152-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Украинские силовики за минувшие сутки пять раз нарушили режим перемирия, обстреляв территорию самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

Как сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), силовики вели огонь из миномётов калибра 82 и 120 миллиметров по населённому пункту Золотое-5.

Погиб один семилетний ребёнок, были повреждены пять жилых домов, газопровод и ЛЭП, информирует РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, вооружённые силы Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня за минувшие сутки, обстреляв районы самопровозглашённой Донецкой народной республики, прилегающие к линии соприкосновения.