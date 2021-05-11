Кремль не будет вмешиваться в ситуацию с Медведчуком

https://static.news.ru/photo/31905076-b318-11eb-8950-96000091f725_660.jpg Фото: Пресс-служба Виктора Медведчука/facebook.com

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет вмешиваться в ситуацию с главой политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком, поскольку это является внутренним делом Украины. Его слова приводит РИА Новости.

Представитель Кремля подчеркнул, что Медведчук является проукраинским политиком, который выступает за нормализацию отношений с Россией. Песков отметил, что, судя по социологии, эта позиция импонирует украинцам.

Пресс-секретарь президента России также рассказал , что глава политсовета ОПЗЖ не обращался за помощью или убежищем, но Москва, скорее всего, не сможет оказать какую-то помощь.

Мы не собираемся вмешиваться в эти процессы, это внутренние дела Украины, но, конечно, мы наблюдаем за этим самым тщательным образом, и мы хотели бы убедиться, что за этим делом не стоит какое-то преследование по политическим мотивам, какая-то кампанейщина, которая связана исключительно с желанием избавиться от политических конкурентов, — отметил представитель Кремля.

Ранее Медведчука и его соратника по партии Тараса Козака обвинили в совершении государственной измены и покушения не разграбление национальных ресурсов на «временно оккупированной территории». Об этом заявила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова. Глава СБУ Игорь Баканов сообщил, что Козак находится в России, куда уехал на отдых, а Медведчук остался на Украине, но его местонахождение не установлено.

11 мая силовики пришли с обыском домой и в офис к главе политисовета ОПЗЖ. На официальном сайте политика указано, что полицейские не нашли ничего противозаконного. Медведчук добавил, что истинной целью этих действий было вручение сфабрикованного подозрения в государственной измене. Политик уверен, что происходящее стало расправой за его «принципиальную политическую позицию».