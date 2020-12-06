Кравчук предложил оставить Россию без SWIFT

https://static.news.ru/photo/59e91674-374a-11eb-967c-fa163e074e61_660.jpg Леонид Кравчук Фото: leonid-kravchuk.com.ua

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию следует отключить от международной расчетной системы SWIFT. По его словам, это будет санкция за ситуацию на юго-востоке Украины.

Кравчук в эфире телеканала «Украина 24» пообещал , что после новогодних праздников Киев потребует ужесточить санкции в отношении Москвы, если конфликт в Донбассе не будет урегулирован.

Есть одна санкция, о которой мы никогда не говорим, — это международная расчётная система. Если б Россию вывести из этой международной расчётной системы, её экономика стала бы... я не знаю, какие применить слова. Тогда это уже санкции к государству, а не к конкретным физическим лицам, — отметил бывший президент Украины.

Он добавил, что переговоры с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР возможны только после полной демилитаризации региона.

Нам тогда не нужен минский процесс, мы тогда будем иметь дело со своими людьми, — подчеркнул Кравчук.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Украина подтверждает свою готовность продолжить последовательную работу для реализации договорённостей, достигнутых в рамках «нормандского формата», а также в Минске. Об этом заявил Леонид Кравчук. Он добавил, что Киев хотел бы, чтобы очередная встреча лидеров «нормандской четвёрки» состоялась до конца нынешнего года.