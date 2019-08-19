https://static.news.ru/photo/07b361e2-c311-11e9-91a7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Erich Schmidt/imageBROKER.com/Global Look Press

Испугавшийся игрушечной змеи кот разделил пользователей Сети на два лагеря: одни жалели бедное животное, перенёсшее стресс из-за увиденного, другие же, наоборот, нашли ролик смешным, особенно отметив финальный прыжок кота, загнанного в угол.

Исполненный животным пируэт так впечатлил подписчиков, что они даже предположили, что кот преодолел законы гравитации, буквально взлетев в воздух, убегая от меховой игрушки, похожей на змею.

В комментариях большинство пользователей Instagram назвали видео «глупым», отметив, что нельзя издеваться над животными, сообщает «Ридус».

Ранее News.ru писал о том, что фотография полосатого кота, удивлённо смотрящего на себя в косметическое зеркало, вызвала ажиотаж в Сети. Пользователи высказали предположения о том, что кот испугался собственного вида, так как создавшаяся оптическая иллюзия увеличила голову животного в несколько раз, оставив тело маленьким. Комментаторы также не исключили, что поведение пушистого связано с действиями фотографа. При этом многим снимок показался смешным.