Коротченко призвал Баку и Ереван к скорейшей демаркации границ

Пока не будет произведён процесс делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, то инциденты на границе между этими странами имеют все шансы на повторение, рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он отметил, что на сегодняшний день пока не наблюдается позитивных шагов со стороны армянского руководства.

Безусловно, инициатива Шойгу позволила приостановить активную фазу продолжения дальнейших боевых действий. Однако до момента делимитации и демаркации границы, в любом случае провокации в любой день могут иметь место. Необходимо создать рабочую группу, которая запустит процесс. В этом случае, любые пограничные инциденты будут исключены в принципе, — сказал Коротченко.

Он напомнил, что на новом саммите лидеров России, Азербайджана и Армении должны были обсуждаться вопросы создания и запуска такого механизма работы. Однако, по его словам, данная инициатива была сорвана. Это, по словам эксперта, связано с обострённой внутриполитической ситуацией в Армении и давлением оппозиции страны.

Необходимо следовать цивилизационной манере поведения. Но пока мы не видим каких-либо позитивных сигналов со стороны Еревана. Всё это обострение разыгрывается во внутриполитических целях. На Пашиняна усиливаются нападки оппозиции. Ему захотелось маленького конфликта, чтобы отвлечь внимание, как это делается в таких случаях, — сказал Коротченко.

Ранее Минобороны Армении заявило о сохранении напряжённой ситуации на границе и обвинили Азербайджан в применении ракетной техники и бронетехники на восточном направлении. По данным ведомства, противник использует артиллерию, бронетехнику, огнестрельное оружие разного калибра.

В свою очередь в Минобороны Азербайджана сообщили о провокациях армянских военных на границе. Уточнялось, что позиции ВС Азербайджана были подвергнуты обстрелу из стрелкового оружия и гранатомётов. В результате двоих военнослужащих ранены.

Позже секретарь Совбеза Армении Армен Григорян заявил, что страна предпримет шаги для полноценного задействования механизмов ОДКБ по защите территориальной целостности стран-участниц. При этом пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов рассказал, что секретариат не получал официальных обращений от Армении о помощи в связи с обострением на её границе.

В сентябре 2020 года в Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трёхстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.