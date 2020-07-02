Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала о том, что чувствовала себя «незащищённой» во время пребывания в королевской семье в разгар скандала вокруг публикации в таблоиде The Mail on Sunday. Об этом стало известно из новых документов, поданных юридической командой герцогини Сассекской. Данное обстоятельство — не единственное свидетельство разобщённости в монарших кругах.
Иск против The Mail on Sunday (воскресное издание популярной газеты The Daily Mail) был подан Меган Маркл ещё в октябре прошлого года — после того, как таблоид опубликовал выдержки из её личного письма отцу. В борьбу с прессой включился и сам принц Гарри, подавший судебные заявления против The Sun и The Daily Mirror — за вмешательство в частную жизнь и незаконный сбор личной информации, в том числе, при помощи «прослушки».
Подобная активность герцога и герцогини Сассекских, как сообщали источники британской прессы, с самого начала вызывала неприятие у членов королевской семьи, которые не привыкли к публичным дрязгам. Это же плохо сказывалось на их отношениях с Маркл.
Теперь её адвокаты заявили, что и сама она не ощущала поддержки от родственников мужа,
Новость от Insider последовала вслед за другой, также связанной с Меган Маркл и не в лучшем свете выставляющей отношение к ней. Как
Подобные «инсайды», то и дело появляющиеся в прессе, выглядят вполне ожидаемыми, поскольку объясняют поведение герцога и герцогини Сассекских. Они, как известно, ещё 8 января этого года отказались от звания членов королевской семьи (герцогские титулы остались при них) — решение вступило в силу 1 апреля. Это означает, что теперь Гарри и Маркл должны сами себя обеспечивать (ранее это происходило за государственный счёт) и не обязаны присутствовать на протокольных мероприятиях. При этом принц всё ещё остаётся наследником британского престола, хотя и занимает четвёртое место в очереди на трон.
Кроме того, Гарри и Маркл подумывают о переезде в США насовсем, где они уже неоднократно отдыхали по несколько недель. Приближённые к королевской семье люди отмечают, что на решении принца сказываются обстоятельства смерти его матери, принцессы Дианы: она погибла во время преследования её автомобиля папарацци. Гарри, как и его супруга, желают меньшей публичности и внимания СМИ в своей жизни.
Несмотря на прогнозы скептиков, пара вполне способна обеспечить себя самостоятельно. Американские источники уже говорят о заинтересованности голливудских телепродюсеров в привлечении Маркл к новым проектам. А Гарри обладает серьёзным опытом в самых разных сферах: от торгов на бирже до управления военным вертолётом.
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