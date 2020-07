Супруга британского принца Гарри Меган Маркл рассказала о том, что чувствовала себя «незащищённой» во время пребывания в королевской семье в разгар скандала вокруг публикации в таблоиде The Mail on Sunday. Об этом стало известно из новых документов, поданных юридической командой герцогини Сассекской. Данное обстоятельство — не единственное свидетельство разобщённости в монарших кругах.

Иск против The Mail on Sunday (воскресное издание популярной газеты The Daily Mail) был подан Меган Маркл ещё в октябре прошлого года — после того, как таблоид опубликовал выдержки из её личного письма отцу. В борьбу с прессой включился и сам принц Гарри, подавший судебные заявления против The Sun и The Daily Mirror — за вмешательство в частную жизнь и незаконный сбор личной информации, в том числе, при помощи «прослушки».

Подобная активность герцога и герцогини Сассекских, как сообщали источники британской прессы, с самого начала вызывала неприятие у членов королевской семьи, которые не привыкли к публичным дрязгам. Это же плохо сказывалось на их отношениях с Маркл.

Сэр Тимоти Лоуренс, принц Гарри и Меган Маркл, герцогиня Сассексская, Камилла, герцогиня Корнуоллская и Кейт, герцогиня Кембриджская на балконе Букингемского дворца в Лондоне Albert Nieboer/dpa/Global Look Press

Теперь её адвокаты заявили, что и сама она не ощущала поддержки от родственников мужа, пишет издание Insider. В частности, представители королевской семьи не спрашивали её мнения о публикациях в прессе и без её ведома отвечали на запросы «Без комментариев», в то время как она желала прояснить ситуацию.

Новость от Insider последовала вслед за другой, также связанной с Меган Маркл и не в лучшем свете выставляющей отношение к ней. Как сообщало на днях издание The Daily Mail, супруга принца Уильяма (старшего брата принца Гарри) Кейт Миддлтон советовала деверю не торопиться с женитьбой на бывшей американской актрисе. Об этом упоминают в своей новой книге «Royals at War» журналисты Энди Тиллетт и Дилан Говард, давно занимающиеся изучением отношений внутри королевской семьи и контактирующие со многими приближёнными. По их данным, Миддлтон, уже вжившаяся на тот момент в роль, отведённую ей британскими традициями, считала Маркл несоответствующей статусу принца супругой.

Подобные «инсайды», то и дело появляющиеся в прессе, выглядят вполне ожидаемыми, поскольку объясняют поведение герцога и герцогини Сассекских. Они, как известно, ещё 8 января этого года отказались от звания членов королевской семьи (герцогские титулы остались при них) — решение вступило в силу 1 апреля. Это означает, что теперь Гарри и Маркл должны сами себя обеспечивать (ранее это происходило за государственный счёт) и не обязаны присутствовать на протокольных мероприятиях. При этом принц всё ещё остаётся наследником британского престола, хотя и занимает четвёртое место в очереди на трон.

Принц Гарри и Меган Маркл Nils Jorgensen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кроме того, Гарри и Маркл подумывают о переезде в США насовсем, где они уже неоднократно отдыхали по несколько недель. Приближённые к королевской семье люди отмечают, что на решении принца сказываются обстоятельства смерти его матери, принцессы Дианы: она погибла во время преследования её автомобиля папарацци. Гарри, как и его супруга, желают меньшей публичности и внимания СМИ в своей жизни.

Несмотря на прогнозы скептиков, пара вполне способна обеспечить себя самостоятельно. Американские источники уже говорят о заинтересованности голливудских телепродюсеров в привлечении Маркл к новым проектам. А Гарри обладает серьёзным опытом в самых разных сферах: от торгов на бирже до управления военным вертолётом.