Королева Великобритании Елизавета II выразила сильное разочарование тем, что её внук, принц Гарри, и его супруга, Меган Маркл, решили отказаться от обязанностей старших членов королевской семьи и проживать то на территории Соединённого Королевства, то в Северной Америке. В Букингемском дворце хотели бы, чтобы подобная инициатива была согласована. Принц Гарри и Меган Маркл, судя по всему, не предупредили никого.

О разочаровании британской королевы сообщила газета The Times. По её информации, герцог и герцогиня Сассекские перед тем, как объявить о «самоотводе», не провели консультаций ни с королевой, ни с отцом принца Гарри — наследником британского престола принцем Уэльским Чарльзом. Может быть, именно поэтому ответное заявление Букингемского дворца оказалось достаточно резким.

Дискуссии с герцогом и герцогиней Сассекскими находятся на ранней стадии. Мы понимаем их желание найти иной подход, но это сложные вопросы, проработка которых займёт время, — сообщила ранее королевская канцелярия.

Желание принца Гарри и Меган Маркл жить то в Британии, то в Северной Америке является довольно беспримерным для членов монаршей семьи, на которых возложены некоторые обязанности. Как правило, это появление на публике на светских мероприятиях. Кроме того, Гарри занимает шестое место в очереди претендентов на британский престол.

Гарри и его супруга, помимо этого, сообщили о намерении добиться финансовой независимости от королевского дома. Заявление герцога и герцогини Сассекских размещено в официальном аккаунте в Instagram.

После долгих месяцев размышлений и внутренних диалогов мы решили в этом году осуществить изменение, начав играть новую прогрессивную роль в этом институте. Мы намерены перестать исполнять обязанности «старших» членов монаршей семьи и работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом полностью поддерживать Её Величество Королеву, — отмечается в заявлении.

В последний год было много сообщений, согласно которым принц Гарри и Меган Маркл испытывают большое давление британских СМИ. Таблоиды, по мнению герцога и герцогини Сассекских, проявляют слишком большое внимание к частной жизни. В октябре 2019 года принц Гарри подал в суд на The Sun и The Daily Mirror, обвинив журналистов в незаконном получении доступа к голосовым сообщениям. За несколько дней до этого Маркл подала иск к газете The Mail on Sunday, обнародовавшей письмо, которое она отправила своему отцу.

После 10-дневного африканского турне в 2019 году принц Гарри заявил, что чувствует себя более естественно в Африке и был бы счастлив переехать туда вместе с близкими. В интервью британскому телевидению он сказал, что «это было бы отличное место», чтобы «устроить свою жизнь». Внук Елизаветы II признал, что на фоне всех проблем, которые сотрясают его страну (речь, вероятно, шла о Brexit), он не представляет себе, как такой переезд мог бы быть возможен, но отметил, что думает о жизни в Африке постоянно.

Оставшаяся часть наших жизней, особенно рабочие аспекты, будет преимущественно сконцентрирована на Африке, — сказал принц Гарри.

Тележурналист Том Бредби, который тогда подготовил интервью с Гарри, тоже объяснил странные желания внука британской королевы излишним вниманием таблоидов. Он процитировал герцогиню Сассекскую Меган, которая сообщила ему о том, что внимание СМИ — «слишком пристальное и вызывает дискомфорт».

Соответствующим сигналом стало ещё и то, что принц Гарри и его супруга приняли решение встретить Рождество в кругу собственной семьи — отдельно от королевы Елизаветы II. При этом они не сообщили, куда именно направятся на праздники, вероятно, чтобы не привлекать внимание журналистов. Наблюдатели отмечали, что отметив последние два Рождества в имении Сэндрингем (графство Норфолк), пара встретила праздник в 2019 году «как новая семья с матерью герцогини Сассекской Дорией Рэгланд». Правда, сообщалось, что британская королева Елизавета не противилась подобному решению.