Король Иордании назвал голод большей угрозой, чем коронавирус

https://static.news.ru/photo/f725cd5c-96a9-11ea-b942-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Голод, как последствие пандемии коронавируса для Иордании, страшнее, чем сама болезнь. Об этом заявил король страны Абдалла II.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Spiegel. По словам монарха, сегодня вопросы здравоохранения и продовольственной безопасности выходят на передний план.

Опасность того, что люди будут умирать от голода повсеместно, больше, чем опасность от самого вируса, — цитирует его издание.

Абдалла II добавил, что королевство уже начало в большом объёме инвестировать в хранение пшеницы и у него есть резерв на 1,5 года. По его мнению то, как быстро удастся выйти из этой ситуации будет зависеть от того, «насколько ловко мы вновь откроем наши секторы экономики».

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли заявил, что коронавирус представляет собой глобальную гуманитарную катастрофу, которая может привести к голоду библейского масштаба. Он рассказал о необходимости своевременного принятия мер для обеспечения продовольственной безопасности стран, писал NEWS.ru.