ООН предупредила о глобальном библейском голоде из-за COVID-19

https://static.news.ru/photo/9b154dac-841c-11ea-8948-fa163e074e61_660.jpg Фото: Md. Rakibul Hasan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Коронавирус представляет собой глобальную гуманитарную катастрофу, которая может привести к голоду библейского масштаба. Такое мнение высказал исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли.

Для обеспечения продовольственной безопасности стран необходимо вовремя принять меры, убеждён Бизли.

Если не начать действовать сейчас — обеспечивать доступ, не допустить перебои с финансированием и торговлей — то мы можем столкнуться с голодом поистине библейского масштаба всего через несколько месяцев, — заявил директор на виртуальном заседании Совбеза ООН.

По его мнению. голод коснётся в первую очередь женщин и детей, живущих в зоне гражданских конфликтов. и если на сегодня голодает 821 млн человек, то в ближайшее время с критическим уровнем голода могут столкнуться ещё 135 млн, а коронавирус добавит к этой цифре ещё 130 млн человек, пишет ТАСС.

То есть всего 265 млн человек. При худшем развитии событий с голодом столкнутся около 30 стран, — привёл прогнозы ВПП представитель ООН.

Эту же тему затронул первый заместитель российского постпреда Дмитрий Полянский, который отметил, что РФ предоставляет указанным странам гуманитарную помощь.

В целом ежегодно на эти цели Россия выделяет более $40 млн, — заметил Полянский, добавив, что зачастую гуманитарная катастрофа в стране вызвана иностранным вмешательством в дела государства, как это произошло с Йеменом, Ливией, Сирией.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители организаций — производителей и поставщиков продовольствия попросили российское руководство начать реализацию «замороженного» проекта, предусматривающего раздачу населению продовольственных карточек.