Бизнес призвал вернуться к идее введения продовольственных карточек

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Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 5,5%. Смесь торгуется на уровне $29,94 за «бочку», свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в Лондоне.

Цена на нефть WTI снизилась на 5,67%. За баррель предлагают $21,14 за баррель. Как писал NEWS.ru, Международный валютный фонд понизил прогноз по средним мировым ценам на нефть. Согласно апрельскому докладу...