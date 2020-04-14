Бизнес призвал вернуться к идее введения продовольственных карточек

Представители организаций производителей и поставщиков продовольствия попросили российское руководство начать реализацию «замороженного» проекта, предусматривающего раздачу населению продовольственных карточек.
Обращение подписали глава Национальной Мясной Ассоциации Сергей Юшин, президент Российской Гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, генеральный директор Национального союза производителей молока Артем Белов и многие другие.
Предприниматели объясняют необходимость введения таких карточек тем, что сохранение доступности жителям страны социально значимых товаров в условиях борьбы с коронавирусом,
Ранее NEWS.ru писал о том, что мировые поставки продовольствия могут быть подорваны пандемией коронавируса COVID-19, предупредили крупнейшие продовольственные компании мира в письме, адресованном «Большой семёрке» (G7) и «Группе двадцати» (G20). Если на межгосударственном уровне не будет принято надлежащих мер, число голодающих в мире может возрасти в два раза, до 1,6 млрд человек, считают авторы документа.
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