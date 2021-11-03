Конгресс США поддержал инфраструктурный план Байдена

Палата представителей Конгресса США поддержала инфраструктурный законопроект президента США Джо Байдена. Об этом свидетельствуют результаты голосования.

До этого его одобрил сенат. Стоимость проекта пока не определена и может колебаться от $550 млрд до $1 трлн. Окончательное голосование пройдёт после каникул парламентариев.

Изначально примерный план Байдена заключался в том, чтобы за грядущие 10 лет потратить $3,5 трлн на существенное сокращение налогов для среднего класса, оплачиваемый отпуск по уходу за ребёнком, доступность всеобщего дошкольного образования, создание общественных колледжей, борьбу с изменением климата и расширение программ медицинской помощи. Обеспечить финансовую составляющую инициативы главы США должны крупные корпорации и зажиточные американцы, налог на доходы которых планируется увеличить, однако детали плана всё ещё обсуждаются.

Ранее палата представителей Конгресса США во избежание дефолта одобрила повышение потолка государственного долга на $480 млрд. Согласно оценкам американского Министерства финансов, это позволит покрывать расходы до 3 декабря.