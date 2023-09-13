Конфликт Украины и Китая? Как Подоляк оскорбил Индию и Пекин Пекин потребовал объяснений после слов Подоляка о Китае и Индии

Фото: Hennadii Minchenko/Keystone Press Agency/GLOBAL LOOK PRESS

Михаил Подоляк

МИД КНР потребовал объяснений от советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка за высказывание о «слабом интеллектуальном потенциале» Китая. Что об этом известно?

Что Михаил Подоляк сказал про Китай и Индию

Михаил Подоляк выступил с утверждением о «слабом интеллектуальном потенциале» таких стран, как Индия и Китай, которые якобы «не анализируют последствия» своих действий. По его словам, эти государства «зарабатывают» на украинском конфликте, как и Турция.

«В чем проблема Индии и Китая? Проблема этих стран в том, что они не анализируют последствия собственных шагов. Слабый интеллектуальный потенциал этих стран, к сожалению... Эти страны сегодня на нашем конфликте зарабатывают, эффективно зарабатывают. Как и Турецкая Республика, и это, в принципе, национальные интересы. Красиво звучит — мы соблюдаем потребности наших национальных интересов», — сказал Подоляк.

МИД Китая потребовал объяснений от Украины за подобные высказывания. Представитель ведомства Мао Нин напомнила, что Пекин всегда занимал ответственную позицию по украинскому вопросу.

«Я не знаю подоплеки высказываний этого лица, он должен дать разъяснения. Китай всегда занимал ответственную позицию по вопросу украинского кризиса, призывал к перемирию и переговорам, продвигал политическое урегулирование», — заявила Нин.

Представитель внешнеполитического ведомства КНР также посоветовала украинскому руководству тщательно проанализировать ситуацию и «выработать правильное решение».

«Соответствующие лица должны тщательно это проанализировать и отнестись правильно», — указала она.

Подоляк сегодня заявил, что его слова о «слабом интеллектуальном потенциале» Индии и Китая якобы вырвали из контекста и поэтому они были неправильно поняты. Он также отметил, что именно российская сторона «вырвала слова из контекста, исказила смысл».

Как на слова Подоляка отреагировали в России

Представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала высказывание Михаила Подоляка о слабом интеллектуальном потенциале Индии и Китая. Она сделала акцент на его словах о том, что в Индии могут не понимать, как выглядит современный мир.

«Стоящий на трех свиньях плоский диск с надписью „Украина“, угадала?» — написала Захарова в авторском Telegram-канале.

В чем Подоляк обвинял папу римского

Недавно Михаил Подоляк исключил посредничество Ватикана в урегулировании конфликта на Украине. По его словам, совершенно очевидно, что папа римский Франциск занимает «пророссийскую позицию» и Киев не получит от понтифика «справедливой оценки» происходящего.

«Нет смысла говорить о посреднике под названием папа римский, если он занимает совершенно очевидную уже для всех пророссийскую позицию», — сообщил украинский политик.

Франциск, выступая 25 августа на встрече с католической молодежью по видеосвязи, призвал молодых россиян «никогда не отказываться от своего наследства» и помнить, что они являются «наследниками великой России святых, правителей, большой России Петра I, Екатерины II».

Как в ООН отреагировали на критику Подоляка

Михаил Подоляк также называл ООН «конторой по зарабатыванию денег на хорошую старость». Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик в ответ заявил, что критика не является новостью для организации.

«Критика ООН не новость. Мы продолжаем нашу работу с усердием, как всегда», — сказал он.

Читайте также:

В США спустили Зеленского на землю после требования к Путину

Зеленский обвинил Запад в недостаточной поддержке

В офисе Зеленского назвали условие для переговоров с Москвой