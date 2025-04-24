Конфликт Пакистана и Индии: что произошло, будет ли ядерная война, новости

Фото: Faisal Bashir/Keystone Press Agency/Global Look Press

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта на союзной территории Джамму и Кашмир. Какие известны подробности об этом, в чем страны обвиняют друг друга, будет ли ядерная война?

Что стало причиной конфликта Индии и Пакистана

Отношения Индии и Пакистана обострились после теракта в индийской союзной территории Джамму и Кашмир, в результате которого погибли 26 человек. 22 апреля вооруженные люди устроили стрельбу в туристическом городе Пахалгам, нападавшим удалось скрыться. Ответственность за теракт взял на себя «Фронт сопротивления».

Индийская сторона 24 апреля заявила, что нашла доказательства причастности спецслужб Пакистана к теракту в Джамму и Кашмире, сообщает издание Hindustan Times со ссылкой на источники.

«Перехваченные нашей разведкой данные свидетельствуют о прямой связи с оперативниками, базирующимися в Пакистане. Мы отследили цифровой след нескольких конспиративных квартир в Музаффарабаде и Карачи, которые были ключевыми центрами для предыдущих крупных атак „Лашкар-и-Тайба“ (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) в Индии, которые контролируются пакистанской армией и межведомственной разведкой Пакистана», — отметил собеседник издания.

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После теракта власти Индии приостановили выдачу виз пакистанцам и заявили о намерении аннулировать с 27 апреля выданные ранее документы. Также Нью-Дели объявил персонами нон грата военных советников пакистанского диппредставительства в Индии и закрыл ключевой контрольно-пропускной пункт «Атари» на границе с Пакистаном. Кроме того, Индия приостановила действие двустороннего соглашения о распределении водных ресурсов — Договора о водах Инда 1960 года.

Фото: Dar Yasin / AP/TASS В индийском Пахалгаме на юге Кашмира боевики открыли огонь по туристам

Пакистан, в свою очередь, объявил персонами нон грата индийских советников по вопросам обороны, флота и авиации, закрыл контрольно-пропускной пункт «Вагах» на границе с Индией, а также воздушное пространство для индийских и находящихся в собственности у индийцев авиакомпаний.

Комитет национальной безопасности Пакистана назвал реакцию Нью-Дели на гибель туристов несправедливой и политически мотивированной, а также отверг заявление Индии о приостановке действия Договора по водам Инда.

«Вода является жизненно важным национальным интересом Пакистана, жизненно важным для его 240-миллионного населения, и доступ к ней будет отстаиваться любой ценой. Любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, и узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны», — говорится в решении комитета.

Чем может обернуться конфликт Индии и Пакистана

Эскалация между двумя ядерными державами в лице Индии и Пакистана рискует обернуться новым вооруженным конфликтом, пишет The New York Times.

«Индийская эскалация уже началась вчера вечером, и она будет иметь больший масштаб, чем в феврале 2019 года», — приводит издание слова пакистанского аналитика Сайеда Мухаммеда Али.

По словам эксперта, угроза конфликта также может быть использована властями Индии как предлог для развития отношений с США и способ договориться об отказе вводить пошлины.

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