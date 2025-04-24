«Всегда будет для РФ героем»: реакция военкоров на приговор генералу Попову

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов (слева) во время заседания в Тамбовском гарнизонном военном суде

Генерал-майора Ивана Попова признали виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Что об этом известно, как военкоры отреагировали на приговор?

Что известно о приговоре Попову

Тамбовский гарнизонный военный суд назначил Ивану Попову наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

«По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Попову пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима», — уточняется в приговоре суда.

Также Попова в рамках приговора лишили воинского звания. Кроме того, экс-командующий 58-й армией должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в качестве дополнительного наказания.

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Сам Попов ранее попросил судей принять справедливое решение по его делу. В последнем слове офицер отметил, что, может быть, и совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но точно не преступал закон и всегда оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему. Он также заявлял о своей невиновности и просил суд дать ему возможность быть полезным РФ «в такое нелегкое время».

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов во время заседания в Тамбовском гарнизонном военном суде

Как военкоры и политологи отреагировали на приговор Попова

Военный корреспондент Александр Сладков назвал судьбу Ивана Попова тяжелой, однако подчеркнул, что его приговор не является концом жизни.

«Иван Попов, суд состоялся. Судьба тяжелая, но это еще не конец жизни. Комментировать решение законной инстанции и накалять ситуацию считаю вредным», — написал он в Telegram-канале.

Политолог Сергей Колясников (ZERGULIO) с удивлением отнесся к приговору Попова.

«Пять лет колонии боевому офицеру, отражавшему натиск укронацистов в 2023 году. Генералу, у которого из имущества панельная трешка и древний рыдван. Это при том, что семь лет дали начальнику главного управления связи ВС РФ генералу Вадиму Шамарину, которому изначально вменяли 1,4 млрд рублей», — прокомментировал он.

Telegram-канал «Два майора» назвал дело Попова «крайне громким».

«Пишут, что генерал-майор может отправиться на фронт уже после вступления решения суда в законную силу. Но уже без звания. Крайне громкое дело. Надеемся, генерал с боевым опытом будет все же на фронте, пусть и рядовым, а не на зоне. Желаем Ивану Попову скорее пережить все эти сложности и оказаться там, где он нужнее», — пишут авторы.

Военный обозреватель Юрий Подоляка считает, что Россия всегда будет помнить Попова как победителя.

«Ивана Ивановича Попова Россия будет помнить как победителя, который отразил самый мощный удар ВСУ в этой войне. И он всегда будет для России ГЕРОЕМ. Ну и, конечно, Иван Иванович будет добиваться справедливости до конца. До самого Верховного суда. И как бы там ни было, я верю в справедливость. И буду делать все, чтобы она в этом деле восторжествовала», — заявил он.

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