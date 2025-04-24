Генералу Попову огласили приговор по делу о подлоге и мошенничестве Суд приговорил генерала Попова к пяти годам колонии за мошенничество

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС

Иван Попов

Генерал-майор Иван Попов признан виновным в мошенничестве и служебном подлоге, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Тамбовский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима.

По совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Попову пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, — сказано в приговоре суда.

Также Попова в рамках приговора лишили воинского звания. Помимо прочего, экс-командующий 58-й армией должен будет выплатить штраф в размере 800 тысяч рублей в качестве дополнительного наказания.

Ранее Попов попросил судей принять справедливое решение по его делу. В последнем слове офицер отметил, что, может быть, и совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но точно не преступал закон, всегда оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему. Он также вновь заявил о своей невиновности и попросил суд дать ему возможность быть полезным РФ «в такое нелегкое время».

До этого сообщалось, что сторона защиты по делу генерала Попова и предпринимателя Сергея Моисеева запросила у суда полное оправдание обвиняемых. По заверению адвокатов, деньги, которые, по версии следствия, были украдены, на самом деле стали жертвой нерационального расходования.