Генерал Попов озвучил на суде последнюю просьбу Генерал Попов попросил суд о справедливом решении по его делу

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Иван Попов

Экс-командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов попросил судей о справедливом решении по его делу, сообщает ТАСС. Процесс по делу о мошенничестве и служебном подлоге идет в Тамбовском гарнизонном военном суде. Отмечается, что Попов не признает вину, несмотря на признание своих ошибок.

В последнем слове Попов отметил, что, может быть, и совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но уж точно не преступал закон, всегда оставался верным присяге, своему народу и верховному главнокомандующему. Он также вновь заявил о своей невиновности и попросил суд принять в совещательной комнате справедливое, мудрое, беспристрастное решение по его делу, дать ему возможность быть полезным своей стране в такое нелегкое время, — сообщил агентству инсайдер.

Дело генерал-майора Ивана Попова рассматривалось около полугода в закрытом режиме. Военный суд должен вынести окончательный вердикт 24 апреля в 12:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что сторона защиты по делу генерала Ивана Попова и предпринимателя Сергея Моисеева запросила у суда полное оправдание обвиняемых. По заверению адвокатов, деньги, которые, по версии следствия, были украдены, на самом деле стали жертвой нерационального расходования.