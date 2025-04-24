«Все будет нормально»: Сладков ответил на приговор генералу Попову Сладков: ситуация генерала Попова остается тяжелой

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов во время заседания в Тамбовском гарнизонном военном суде

Ситуация бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, приговоренного к пяти годам колонии за мошенничество и служебный подлог, остается сложной, заявил российский военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Однако, несмотря на суровый приговор, по его словам, «это еще не конец жизни» и «все будет нормально».

Комментировать его решение считаю вредным, равно как и накалять обстановку вокруг самого Попова. Не надо делать из него мятежника. Ситуация сложная. Путь он пройдет достойно, воли и силы духа ему не занимать. Поэтому идем вперед. Я уверен, что у этого человека все будет нормально. Судьба, конечно, тяжелая и непростая, — отметил Сладков.

Ранее Тамбовский гарнизонный военный суд признал Попова виновным в мошенничестве и служебном подлоге и приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, бывшего генерала лишили воинского звания, назначили ему штраф в 800 тысяч рублей и запретили занимать организационно-хозяйственные должности сроком на два года.

Кроме того, отправка Попова в зону СВО на Украину не планируется. Об этом рассказал его адвокат Сергей Буйновский, отметив, что прошение было отклонено.