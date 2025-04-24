Стало известно, пустят ли генерала Попова на СВО Генералу Попову отказали в отправке в зону СВО

Фото: Алексей Потицкий/ТАСС

Бывший командующий 58-й общевойсковой армией генерал-майор Иван Попов (слева) во время заседания в Тамбовском гарнизонном военном суде

Отправка экс-командующего 58-й армией генерала-майора Ивана Попова в зону проведения специальной военной операции на Украине в ближайшее время не планируется, заявил его адвокат Сергей Буйновский. Соответствующее прошение было отклонено, сообщает «Интерфакс».

Пока никакой СВО не будет, ему отказано, — подчеркнул защитник.

Ранее стало известно, что Попов был признан виновным в мошенничестве и служебном подлоге. Тамбовский гарнизонный военный суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также в рамках приговора генерала лишили воинского звания.

До этого Попов попросил судей принять справедливое решение по его делу. В последнем слове офицер отметил, что, может быть, и совершал в жизни какие-то ошибки, где-то заблуждался, но точно не преступал закон, всегда оставался верным присяге, своему народу и Верховному главнокомандующему.

Экс-командующего 58-й армией обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. Также сообщалось, что Минобороны РФ поддержало ходатайство о его отправке в зону СВО. Появилась информация, что Попов может стать во главе отряда штурмовиков. Однако в Кремле не стали комментировать это намерение генерала.