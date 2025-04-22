Террористы расстреляли более 20 туристов на севере Индии News18: 27 туристов погибли в результате стрельбы в индийском Кашмире

Фото: Dirk Godder/dpa/Global Look Press

Как минимум 27 туристов погибли в результате расстрела, устроенного неизвестными на союзной территории Джамму и Кашмир на севере Индии, сообщил телеканал News18 со ссылкой на источники в Минобороны и силовых структурах. Отмечается, что еще порядка 20 человек получили ранения, при этом официальных данных по погибшим и пострадавшим пока нет.

Эта атака намного масштабнее, чем все те, что были направлены против мирных жителей за последние годы, — прокомментировал случившееся глава региона Омар Абдулла.

Отмечается, что все произошло в месте Пахалгам, популярном среди приезжих. По словам очевидцев, двое в военной форме открыли огонь по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран, среди погибших есть как минимум двое иностранных граждан. Кашмирские власти расценивают расстрел как террористический акт.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Джайпур тигр выхватил мальчика на глазах у семьи, затащил его в кусты и растерзал. Позднее сотрудники департамента лесного хозяйства нашли останки ребенка и передали их его близким. После этого инцидента была усилена защита дороги, ведущей к храму в национальном парке Рантхамбор, куда направлялась семья.

До этого сообщалось, что 17 человек погибли в Нигерии в результате нападения, которое, как предполагается, было совершено вооруженными скотоводами. В материале указано, что в центральной части страны часто происходят подобные столкновения из-за земельных споров.