Составлен список техники, которую могут впервые показать на параде Победы

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

БТР-22

9 мая 2025 года в Москве в рамках празднования годовщины окончания Великой Отечественной войны традиционно по Красной площади проедет механизированная колонна. Какая военная техника может быть представлена на параде Победы впервые?

Какую технику могут впервые показать на параде Победы в 2025 году

На параде в честь 80-летия Победы на Красной площади впервые могут представить мобильную пусковую установку БРСД «Орешник», предположил в беседе с NEWS.ru военный эксперт Алексей Леонков.

«Если говорить о новых видах вооружений, то будет техника, которая себя хорошо показала в условиях СВО. Подозреваю, что могут продемонстрировать мобильную пусковую установку баллистической ракеты средней дальности „Орешник“», — сказал он.

На параде Победы также могут впервые показать новейшие образцы военной техники, которые были представлены на военно-техническом форуме «Армия-2024», предположили россияне в соцсетях. В частности, это новая модификация зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-СМД-Е» для защиты от массированных воздушных ударов, зенитно-ракетные комплексы обнаружения и уничтожения БПЛА «Рапира-2» и «Рапира-3», а также 122-мм самоходное орудие на гусеничном шасси «Клевер» и БТР-22, защищенный от дронов-камикадзе.

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Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В 80-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны на параде Победы также впервые могут показать западную технику, которая стала трофеем в ходе проведения спецоперации, считают пользователи социальных сетей.

Таким образом, на Красной площади 9 мая, возможно, представят американский танк Abrams, немецкий Leopard 2, бронетранспортер International MaxxPro Plus, БТР М113 и штурмовую инженерную машину М1150 Assault Breacher Vehicle производства США.

Помимо этого, в механизированной колонне могут быть представлены и боевые машины пехоты CV90 из Швеции, Bradley — из Штатов и Marder — из Германии, а также французская БМП АМХ-10RC, турецкий бронеавтомобиль BMC Kirpi, британская бронемашина Mastiff, американская ремонтно-эвакуационная машина M88А1. Вся эта техника, захваченная российскими военными в ходе СВО, была показана на выставках Минобороны в городах России.

Какую технику могут показать в воздушной части парада Победы в 2025 году

В воздушной части парада в честь 80-летия Победы могут принять участие самолеты Ту-22М3, способные нести ракеты типа «Кинжал», предположил в беседе с NEWS.ru заслуженный военный летчик РФ генерал-майор Владимир Попов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ту-22М3

«Велика вероятность, что мы сможем увидеть на параде Су-30СМ, Су-34, Су-35, Су-57. Хорошо было бы посмотреть, как полетят наши Ту-22М3, которые могут нести по две-три гиперзвуковые ракеты типа „Кинжал“. И те же наши МиГ-31К, возможно, пролетят с макетами „Кинжалов“. Из вертолетов, например, Ми-24, который называют сейчас уже Ми-35, Ми-28 „Ночной охотник“», — уточнил эксперт.

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