В США предупредили о конфликте Индии с Пакистаном NYT: эскалация отношений Индии с Пакистаном может обернуться новым конфликтом

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Эскалация между двумя ядерными державами в лице Индии и Пакистана рискует обернуться новым вооруженным конфликтом, пишет The New York Times. Эксперты отмечают, что резкое ухудшение отношений двух стран произошло 22 апреля. Тогда стало известно о вооруженном нападении на туристов и мирных граждан в индийском регионе Джамму и Кашмир.

Индийская эскалация уже началась вчера вечером, и она будет иметь больший масштаб, чем в феврале 2019 года, — говорится в статье.

Ответственность за нападение 22 апреля взял на себя «Фронт сопротивления», который зашел на союзную территорию из Пакистана. Аналитик Сайед Мухаммед Али отметил, что власти Индии будут использовать угрозу конфликта в качестве предлога для развития отношений с США, а также как способ договориться об отказе вводить пошлины против страны.

В результате расстрела на севере Индии погибли минимум 27 туристов, сообщали местные СМИ со ссылкой на источники в силовых структурах и Минобороны страны. Порядка 20 человек были ранены. Официальных данных о погибших и пострадавших на тот момент не опубликовали.

Ранее в Пакистане боевики захватили поезд с 450 пассажирами в провинции Белуджистан. Предварительно, машинист состава получил ранение. Ответственность за случившееся взяла на себя «Освободительная армия Белуджистана».