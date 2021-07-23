Колумбия разрешила экспорт каннабиса для медицинских целей
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:11, 24 июля 2021
Фото: unsplash.com
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Власти Колумбии 23 июля сняли запрет на экспорт сушёных соцветий каннабиса для медицинских целей. Об этом сообщил президент страны Иван Дуке в своём Twitter.
Мы хотим, чтобы связанная с каннабисом медицинская промышленность стала одним из экспортных локомотивов, — написал он.
Дуке считает, что таким образом Колумбия получит самые передовые механизмы правового регулирования отрасли, потенциал которой оценивается в $6 млрд.
В Колумбии разрешено производить марихуану для медицинских целей с 2016 года, однако до последнего времени разрешался только экспорт экстракта растения. Новая норма позволяет использовать растительное сырьё для производства косметики, продуктов питания и текстиля.
Ранее политолог Станислав Белковский заявил о том, что средством для спасения экономики Украины может стать выращивание и производство экологически чистых продуктов питания, в том числе марихуаны.