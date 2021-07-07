Политолог назвал марихуану средством спасения экономики Украины

Средством для спасения экономики Украины может стать выращивание и производство экологически чистых продуктов питания, в том числе марихуаны. Об этом изданию Lenta.ru рассказал политолог Станислав Белковский.

По мнению эксперта, марихуану можно было бы использовать не только для медицинских целей, но и для производства продуктов питания, одежды и многих других товаров. Всё это, по словам Белковского, приведёт к развитию сельского хозяйства и в итоге качественно поднимет экономику Украины.

Политолог считает, что у Украины есть огромный ресурс для того, чтобы в перспективе превратиться в крупную сельскохозяйственную державу. Этому будет способствовать и снятый мораторий на продажу земли. Так, согласно документу, с 2024 года у юридических лиц появится возможность приобретать земли в республике.

Пусть крупные компании купят земли для развития аграрного сектора. Не столь важно, кто будет субъектом, главное — чтобы аграрный сектор развивался, — отметил Белковский,

Ранее сообщалось, что комитет Верховной рады Украины по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования выступил за легализацию марихуаны в стране для медицинских целей. Депутат от партии «Слуга народа» Михаил Радуцкий заявил, что политики поддерживают легализацию каннабиса при условии жёсткого контроля за его использованием.