«Колоссальные удары» по Украине: какие объекты ВСУ поражены 22 сентября

Фото: t.me/dsns_telegram

ВС РФ наносят «колоссальные удары» по объектам ВСУ на территории Украины, заявил бывший советник второго украинского президента Леонида Кучмы Олег Соскин в своем YouTube-канале. О чем именно идет речь?

«Берем опять эту ночь. Как я вам описывал, анализировал: колоссальные удары по всей Украине, очень много повреждений, уничтожение разных объектов. По Киеву мощнейший удар, по другим областям. Начали наноситься удары московитами по энергетическим объектам», — отметил Соскин.

Он также обвинил Киев в сокрытии информации об ударах и их последствиях.

«Сколько бы правящая группа „Слуг народа“ во главе с Владимиром Зеленским не скрывала, правду ж не скроешь в XXI веке», — добавил экс-советник Кучмы.

Ракетные удары по Украине 21 и 22 сентября

«Рыбарь» сообщил, что ВС РФ продолжают наносить удары по тыловым военным объектам ВСУ.

«Так, в Киеве в результате атаки была поражена цель в промышленной зоне радиозавода. Очередному удару подверглись производственные мощности в Харьковской области. В этот раз целью стал завод имени Малышева, где производилась и ремонтировалась бронетехника и танки ВСУ. В Черкассах удару подверглись места дислокации личного состава противника. Одним из попаданием было повреждено здание гостиницы „Центральная“, используемое для размещения иностранных наемников. Во Львовской области поражен неназванный промышленный объект в Дрогобыче. Также в ходе российского налета взрывы отмечались на различных складах на территории региона», — отметил источник. МО РФ эти данные не подтверждало.

По информации Readovka, ВС РФ нанесли множество ударов по всей территории Украины.

«На западе под ударом оказались промобъекты во Львове и распределительная станция Ровенской ТЭЦ. Также досталось Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой и Черкасской областям. В Киевской области также не обошлось без „геранизации“ — поражены объекты в районе Белой Церкви. На востоке были подтверждены 6 прилетов в Харькове, где на месте ударов возникли пожары. Теперь в 404 начнется сезон отопления по-киевски», — отметил источник. МО РФ эти данные не подтверждало.

Сегодня ночью воздушная тревога звучала в Полтавской, Днепропетровской, Харьковской и Сумской областях Украины, а также на территории подконтрольных Киеву частей Запорожской области и ДНР.

Какие еще объекты ВСУ были поражены

«Армия России наносит массированные удары на Донецком и Северском направлениях. ВКС России, используя ФАБ-500 с УМПК, громят пытающихся спрятаться боевиков на окраинах Донецка. Точным ударом авиации уничтожается пункт временной дислокации в Северске. Бои на Краснолиманском направлении: „Отважные“ поразили опорный пункт боевиков. Наши расчеты РСЗО наносят мощные удары по выявленным местам скопления противника, поражая всю технику и личный состав ВСУ», — сообщили «Военкоры Русской Весны». МО РФ эти данные не подтверждало.

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