ПВО России отразила попытку ВСУ атаковать Крым ракетами и дронами

Фото: МО РФ

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Украины ударить по Крыму авиационными управляемыми ракетами и беспилотниками, заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, попытка атаки была предпринята ВСУ 22 сентября около 10:30.

Дежурными средствами ПВО у западного побережья полуострова Крым обнаружены и уничтожены одна украинская управляемая ракета и два БПЛА самолетного типа, — заявили в Минобороны.

Ранее в ведомстве сообщили о предотвращении попытки атаки дронов ВСУ в ночь на 22 сентября. Два украинских БПЛА были сбиты средствами ПВО над акваторией Черного моря вблизи юго-восточного побережья Крымского полуострова и в Туапсинском районе Краснодарского края. В администрации Туапсинского района также сообщали о работе системы ПВО, которой в 04:30 и 04:35 были произведены два пуска противоракет в сторону моря с целью уничтожения БПЛА. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Утром 22 сентября временно перекрыли движение автомобилей по Крымскому мосту. Водителей на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указания сотрудников транспортной безопасности. Причины перекрытия и сроки восстановления движения не уточнили.