Составлен список звезд, которые оскорбили Путина, Россию и символ Z

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

После начала спецоперации на Украине ряд знаменитостей выступили против ее проведения и раскритиковали российское правительство. Кто оскорбил президента РФ и символы СВО?

Кто из артистов и спортсменов оскорбил президента и символы СВО

Российский хоккеист, защитник канадского «Калгари Флэймз» Никита Задоров в интервью Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) раскритиковал клуб ЦСКА, который играет в футболках с символом Z. Помимо этого, его не устраивает, что на товарищеских матчах за скамейками игроков размещают баннер в поддержку президента РФ Владимира Путина. По мнению Задорова, это выглядит смешно.

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) после переезда в Израиль выругался матом на коллег и соотечественников, которые используют символ Z.

Французский актер с российским гражданством Жерар Депардье после начала спецоперации раскритиковал Путина и заявил, что российский народ не несет ответственности «за неприемлемые действия своих руководителей».

Актер Артур Смольянинов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов и включен в перечень террористов и экстремистов) после начала спецоперации неоднократно выступил с критикой СВО и российского правительства. После эмиграции он вышел на сцену со стихотворением, в котором оскорбил Владимира Путина.

Певец Андрей Данилко, также известный как Верка Сердючка, в прошлом году во время украинского национального отбора на «Евровидение» после выступления оскорбил и пожелал смерти президенту России.

Бывший советник генпрокурора РФ Наталья Поклонская в интервью Маше Майерс назвала буквы V и Z, которые российские военные наносят на боевую технику, символами скорби.

«Эта буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины. Почему? Да потому что гибнут и русские солдаты, россияне, и родители получают разные известия. Это — беда», — сказала она.

Депутат парламента Крыма Юрий Гемпель в разговоре с NEWS.ru заявил, что был шокирован словами Поклонской, и призвал наказать ее.

Кто из артистов отказался выступать с баннерами Z

Группа ДДТ в апреле 2022 года отказалась играть на площадке в Тюмени, где нарисовали букву Z в знак поддержки спецоперации на Украине. Артисты были готовы провести вступление в другом зале, но их концерт был отменен полностью.

«Может, запретить наш концерт решили, потому что мы поменяли зал. У нас был зал заявлен для концерта, и там они нарисовали огромную букву Z. Мы отказались там играть, перенесли концерт в другой зал. Другой зал нам уже не дали», — рассказал Шевчук.

В том же месяце группа «Би-2» отказалась давать концерт в Омске из-за баннера с символом Z. Выступление было отменено за 15 минут до начала мероприятия. Заместитель министра по делам молодежи, физкультуры и спорта Омской области Иван Колесник объяснил, что солистов коллектива не устроили патриотические плакаты.

«На „Красной звезде“ у нас расположен большой-большой баннер, на котором нанесен флаг нашего государства и написана надпись „Za президента“. Группу „Би-2“ не устроил именно этот баннер. На фоне его выступать они отказались», — сказал он.

Что значат символы Z и V

Символы Z и V впервые начали наносить на российскую технику, которая участвует в спецоперации на Украине. Затем в российских городах появились баннеры и плакаты с символикой. В Минобороны РФ уточнили, что латинская буква Z означает «За победу», а V — «Сила в правде» и «Задача будет выполнена».

Замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил Сергей Гусев объяснил, что эти символы не являются официальными воинскими обозначениями.

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