«Меня шокировало»: крымский депутат о словах Поклонской про символы V и Z

Депутат парламента Крыма Юрий Гемпель в разговоре с NEWS.ru заявил, что ему тяжело воспринимать слова бывшего генпрокурора республики, заместителя главы Россотрудничества Натальи Поклонской о символике спецоперации РФ на Украине (Z и V). Он допустил, что в отношении людей, которые высказываются подобным образом, стоит принимать жёсткие меры.
Я не могу воспринимать её заявление, оно меня несколько шокировало. Я думаю, что допустимо принимать конкретные жёсткие меры к подобным гражданам, которые на сегодняшний день в столь сложной обстановке дают подобный комментарий, — сказал Гемпель.
Ранее Поклонская в интервью Маше Майерс на YouTube-канале «Живой гвоздь» назвала буквы V и Z, которые российские военные наносят на боевую технику, символами скорби. Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов с этим не согласился и подчеркнул, что эта точка зрения не совпадает с позицией Вооружённых сил России, находящихся на передовой. Он заявил, что Поклонскую могут лишить государственных наград из-за данного высказывания.
Глава Россотрудничества Евгений Примаков пообещал сделать выводы после заявления своего заместителя.