«Меня шокировало»: крымский депутат о словах Поклонской про символы V и Z

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Чтобы распознать абьюзера в отношениях, стоит помнить, что они обычно действуют по одной манипулятивной схеме, заявила психолог Жанна Абрамова. По словам специалиста, чаще всего такие люди используют подкуп, призыв к жалости или к справедливости, а также шантаж, пишет Lenta.ru.

Подкуп чаще реализуется через лесть, например: «Какая ты красивая». Призыв к жалости: «А я бедный, несчастный, никому не нужен». Призыв к справедливости: «А вот ты не могла со мной поговорить,...